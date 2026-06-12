Борисов: Думата 16 млрд. е манипулация
Не е честно, думата 16 е манипулация. Тази опорна точка за 16 млрд. лева за съжаление върви всеки ден в медиите. 12 млрд. лева са стар дълг, а другите...
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Не е честно, думата 16 е манипулация. Тази опорна точка за 16 млрд. лева за съжаление върви всеки ден в медиите. 12 млрд. лева са стар дълг, а другите...