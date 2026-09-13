Порядъчно пийнал шофьор се заби в каруца в Добричко
Възникна пътнотранспортно произшествие
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Възникна пътнотранспортно произшествие
Иофьорът избягал, заловени са спътничките му - на 19 и 31 г.
Камионът почти бил спрял, 35-годишният мъж е потрошен и в болница
Две нови жертви на пътя в Пловдив. Кола се е забила челно в стълб. Инцидентът е станал около 03 часа тази сутрин. 20-годишният шофьор е бил пиян, съо...
18-годишен с автомобил БМВ се заби пред кафене „Какао" на улица „Републиканска" в центъра на Кърджали, съобщиха от ОД на МВР Кърджали. Младежът от сел...
Студентката Ванеса спечели сърцето на прокурор Иванов от "Седем часа разлика"