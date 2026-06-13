Одермат обърка сметките в ските
Швейцарецът спечели супергигантския слалом в Заалбах-Хинтерглем и вече е втори за купата на Супер-Г и на 81 т от Пентюро за големия Кристален глобус
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Швейцарецът спечели супергигантския слалом в Заалбах-Хинтерглем и вече е втори за купата на Супер-Г и на 81 т от Пентюро за големия Кристален глобус
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Томас Дресен спечели първото място в Заалбах-Хинтерглем