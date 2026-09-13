Рисунки, концерт и конференция „За хляба наш…”
XVII издание на Националния ученически празник „За хляба наш..." е посветен на Деня на земята и ще се проведе под патронажа на кмета на община Благоев...
Следете всички новини, анализи и коментари за За Хляба Наш. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
XVII издание на Националния ученически празник „За хляба наш..." е посветен на Деня на земята и ще се проведе под патронажа на кмета на община Благоев...
Благоевград. Шестнадесетото издание на Националния ученически празник „За хляба наш..." стартира в понеделник в Благоевград. Проявата ще се проведе по...
Благоевград. В сряда се откри XV Национален ученически празник "За хляба наш..." в Благоевград. Празникът се провежда под патронажа на кмета на област...