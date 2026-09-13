Райфайзенбанк помага за 24 каузи с 265 000 лв.
Средствата, събрани в десетата дарителска кампания "Избери, за да помогнеш", са с 23% повече от миналата година
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Средствата, събрани в десетата дарителска кампания "Избери, за да помогнеш", са с 23% повече от миналата година
За седма поредна година Райфайзенбанк стартира дарителската кампания "Избери, за да помогнеш" с нови 21 общественозначими проектa в областите здравеоп...
Кампанията на Райфайзенбанк "Избери, за да помогнеш" 2014 г. набра 3135 лв. в подкрепа на проекта на фондация "Дечица" - "Научи ме да творя и да опозн...