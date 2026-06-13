Експерти по човешки ресурси с дискусия в Благоевград
Осмата годишна среща на специалистите по човешки ресурси в държавната администрация бе открита днес в Университетски център „Бачиново" край Благоевгра...
Следете всички новини, анализи и коментари за Юзу „Неофит Рилски". Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Осмата годишна среща на специалистите по човешки ресурси в държавната администрация бе открита днес в Университетски център „Бачиново" край Благоевгра...
Югозападният университет „Неофит Рилски" за първи път въвежда обучение за треньори. Висшето училище вече обяви прием на 60 първокурсници, които могат...