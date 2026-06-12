Учат за акушерки и медсестри в ЮЗУ
За акушерки и медицински сестри ще се учи в Югозападния университет "Неофит Рилски" в Благоевград от следващата учебна година. Ръководството на висшет...
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За акушерки и медицински сестри ще се учи в Югозападния университет "Неофит Рилски" в Благоевград от следващата учебна година. Ръководството на висшет...