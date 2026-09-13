Серина смаза красавицата Бушар (ВИДЕО)
Уилмяс продължава напред в Мелбърн след 6:2, 6:2
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Уилмяс продължава напред в Мелбърн след 6:2, 6:2
Григор Димитров не може да се отърве от обожателки, но една от тях е особено упорита, гласи прясната мълва. Става дума за Южени Бушар, канадката, коят...
Мелбърн. Мария Шарапова се класира за полуфиналите на Откритото първенство на Австралия по тенис. На четвъртфиналите тя надигра Южени Бушар от Канада...
Григор Димитров и Южени Бушар отново застанаха един до друг. Двамата оглавиха класацията на американския сайт за запознанства AshleyMadison за най-при...