Китайски учен поряза Индия, оспори кацането на Луната
Ученият има съществени аргументи в своя подкрепа
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Ученият има съществени аргументи в своя подкрепа
Сидни. Лятното топене на ледовете на Южния полюс става десет пъти по-бързо, отколкото преди 600 години, като най-бързо топене се наблюдава през посл...
София. Днес професор Христо Пимпирев трябва да развее за първи път българското знаме над Южния полюс. Ученият е част от международна експедиция, която...
София. За първи път българското знаме ще бъде забито на най-южната точка на нашата планета. Това ще направи българският учен проф. Христо Пимпирев по...