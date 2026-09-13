Всичко за Юздп

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Нови шефове в ЮЗДП

Нови шефове в ЮЗДП

Благоевград. Инж. Ваня Каменова и Биляна Петачка са новите членове на Управителния съвет на Югозападното държавно предприятие – Благоевград. Те замен...

03 септември | 14:06
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Зам.-кмет стана шеф на ЮЗДП

Зам.-кмет стана шеф на ЮЗДП

Благоевград. Инженер Исмаил Моллов вече е част от ръководния екип на Югозападно държавно предприятие – Благоевград. Новият зам.-директор встъпи в длъ...

14 януари | 17:07
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