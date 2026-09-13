Падна главата на несменяем горски шеф
Дамянов представя новия директор във вторник
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Дамянов представя новия директор във вторник
Проверка в Държавно горско стопанство - Благоевград за осигуряване с дърва за огрев на местното население в с. Церово започва в понеделник Югозападнот...
Във връзка със сигнали за незаконни дейности в горски територии на Природен парк „Витоша" на 9 ноември беше извършена съвместна проверка в района на х...
Инженер Дамян Дамянов бе класиран на първо място в проведения конкурс на Министерството на земеделието и храните и остава директор на Югозападно държа...
Благоевград. Инж. Ваня Каменова и Биляна Петачка са новите членове на Управителния съвет на Югозападното държавно предприятие – Благоевград. Те замен...
Благоевград. Над 1800 дка ще бъдат залесени тази година на територията на Югозападното държавно предприятие /ЮЗДП/. Това е с 1/3 повече в сравнение с...
Благоевград. Инженер Исмаил Моллов вече е част от ръководния екип на Югозападно държавно предприятие – Благоевград. Новият зам.-директор встъпи в длъ...
Благоевград. Реагира се незабавно при всеки сигнал или жалба за незаконни посегателства от държавните горски територии в обхвата на Югозападното държа...