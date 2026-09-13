Юсеин Болт стана баща на близнаци
В Деня на бащата шампионът сподели снимка с приятелката си Каси Бенет, едногодишната си дъщеря Олимпия и новородените синове
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В Деня на бащата шампионът сподели снимка с приятелката си Каси Бенет, едногодишната си дъщеря Олимпия и новородените синове
Планираната цена на Bolt Nano е 9999 щатски долара.
След като записа третото си стопроцентово успешно участие на олимпийски игри, Юсеин Болт изживя и може би най-дивата седмица в състезателната си карие...
Деветкратният олимпийски шампион Юсеин Болт заби бразилка и предизвика скандал за довиждане от Рио. Най-бързият човек на планетата купонясвал в клуб в...
Легендата в спринта Юсейн Болт добави към колекцията си от златни олимпийски медали и трети на 200 м. Ямаецът спечели убедително третия си пореден оли...
За съжаление българският лекоатлет Митко Ценов отпадна в сериите на 3000 метра стипълчейз. Ценов финишира 14-и в своята серия с време 8:54,79 минути....
Световният и олимпийски рекордьор в бягането на 100 и 200 м Юсеин Болт не крие своите амбиции за нови успехи на олимпийските игри в Рио де Жанейро. "...
Светкавицата Юсейн Болт озари отново Пекин. Седем години след като спечели олимпийската титла в китайската столица днес ямаецъг стана и световен шампи...
103-годишният Хедекичи Миядзаки предизвика световният рекордьор на 100 и 200 м Юсейн Болт, разкрива Sport Illustrated. Японецът, който наскоро постав...
Варшава. Шесткратният олимпийски шампион Юсейн Болт пробяга дистанцията от 100 метра за по-малко от 10 секунди. Спринтьорът се спря на 9,98 секунди....
Кингстън. Носителят на шест златни медала от олимпийски игри Юсейн Болт се врече в любов на певицата Риана. "Риана, влюбен съм в теб! Обади ми се! Оба...
Мюнхен. Световният рекордьор на 100, 200 м и 4 х 100 м Юсеин Болт посети традиционния празник на бирата Октоберфест в Мюнхен. Светкавицата бе в баварс...
Необичайна снимка в рамка получи като подарък Юсейн Болт след финала на 200 м в Москва. Лично известният фотограф от АFP Оливър Молин дари атлета със...
Москва. Звездата на световна атлетика Юсеин Болт затвърди в Москва реномето си на най-великия спринтьор, като спечели златото на 100 м. Единствено зав...
Юсеин Болт спечели първото място в спринта на 200 метра на турнира от Диамантената лига. Той се провежда във френската столица Париж. Най-бързият мъж...
Осло. Топ спринтьорката на България Ивет Лалова отново блесна в турнира от Диамантената лига в Осло. Софиянката спечели бягането на 100 м, като остав...