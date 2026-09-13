Продажбата на Пиреос банк у нас е според правилата
Продажбата на българския клон на Пиреос банк на Юробанк (Пощенска банка) не нарушава европейските правила за отпускане на държавна помощ
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Продажбата на българския клон на Пиреос банк на Юробанк (Пощенска банка) не нарушава европейските правила за отпускане на държавна помощ
Финансовата институция е четвърта по размер на кредитите и депозитите Пощенска и Алфа банк вече са едно цяло, след като днес беше финализирана сделка...
Атина. Гръцката "Юробанк", една от четирите най-големи банки в страната, ще бъде кредитната институция, която ще погълне "Пощенска банка" (Hellenic Po...