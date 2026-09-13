Първите цигара и чаша вино в живота ми са български
Ще отнеса в Москва казан за ракия и плакати от филма "Героите на Шипка" - Не казвам сбогом, а до нови срещи! - Предстоящите руско-български разговор...
Следете всички новини, анализи и коментари за Юрий Исаков. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Ще отнеса в Москва казан за ракия и плакати от филма "Героите на Шипка" - Не казвам сбогом, а до нови срещи! - Предстоящите руско-български разговор...
Патриарх Неофит и Н.Пр. Юрий Исаков
Новият председател на БСП Корнелия Нинова, лидерът на ПЕС Сергей Станишев, руският посланик Юрий Исаков, Калоян Паргов от софийската организация на со...
Русия би искала българската гъвкавост по украинския конфликт да бъде по-очевидна. Това заяви пред журналисти руският посланик у нас Н. Пр. Юрий Исаков...
София. Ако българските ни партньори постигнат качествено облекчение на визовия режим, гарантирам увеличаване на туристическият поток от Русия към Бълг...
Исаков и Рашидов обсъдиха новите измерения на културните връзки между България и Русия
Хора, бдете, ултранационализмът надига глава Юрий Исаков,посланик на Русия в България Празникът на Деня на победата ни учи преди всичко на бдителнос...
София. "Русия ще отговори на санкциите на ЕС", заяви пред Дарик посланикът на Русия в България Юрий Исаков. По думите му санкциите като цяло са не са...
София. Кметът на Бургас Димитър Николов ще бъде награден от Русия за големия му принос за укрепването и развитието на руско-българските отношения. Наг...
АЕЦ "Белене" не е затворена страница, смята руският посланик Юрий Исаков
Българо-руски факултет ще обучава инженери
Може да станете център за поклонничество на Балканите, казва Юрий Исаков