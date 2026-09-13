Започва ремонтът на Юнашкия салон
Спортната емблема на Варна трябва да е готова за 7 месеца Договорът за финансиране от програма „Джесика" вече е факт, започваме ремонт на Юнашкия сал...
Следете всички новини, анализи и коментари за Юнашки Салон. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Спортната емблема на Варна трябва да е готова за 7 месеца Договорът за финансиране от програма „Джесика" вече е факт, започваме ремонт на Юнашкия сал...
Варна. Юнашкият салон беше върнат най-после за стопанисване на Община Варна. Това стана на официална церемония пред сградата на салона, на която ми...
Варна. След близо 14-годишно чакане още тази седмица община Варна се надява да върне собствеността си върху емблематичния за града и спорта Юнашкия са...