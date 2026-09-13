Роден юнак разтресе пазара! Колко кредита взе
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Младеж от врачанското село Косталево е заловен от полицията за вандалска проява. Преди дни в районното управление на МВР постъпил сигнал от кмета на с...
Вагон на товарен влак излезе от релсите на гара Юнак. Тренът от Варна за Карнобат е изскочил от релсите заради счупено колело.Инцидентът е станал окол...
Дейвид Балдачи, световноизвестният автор на 25 високорейтингови романа, преведени на 45 езика в над 80 страни, заложи на силна българска връзка в най-...