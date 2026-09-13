Всичко за Юнак

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Юнак потроши кметски салон

Юнак потроши кметски салон

Младеж от врачанското село Косталево е заловен от полицията за вандалска проява. Преди дни в районното управление на МВР постъпил сигнал от кмета на с...

06 февруари | 11:20
0 коментара
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Влак дерайлира на гара Юнак

Влак дерайлира на гара Юнак

Вагон на товарен влак излезе от релсите на гара Юнак. Тренът от Варна за Карнобат е изскочил от релсите заради счупено колело.Инцидентът е станал окол...

12 август | 13:17
0 коментара
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