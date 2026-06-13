Ван Перси няма да бие дузпите в „Юнайтед“
След като пропусна дузпа срещу „Уест Бромич Албион" в последния кръг от Английската Висша лига Робин ван Перси вече няма да изпълнява 11-метровите нак...
Следете всички новини, анализи и коментари за „Юнайтед“. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
След като пропусна дузпа срещу „Уест Бромич Албион" в последния кръг от Английската Висша лига Робин ван Перси вече няма да изпълнява 11-метровите нак...