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Президентът и Христо Иванов затънаха в политическото блато, в тинята се мятат обвиняеми олигарси
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Президентът и Христо Иванов затънаха в политическото блато, в тинята се мятат обвиняеми олигарси
Мъж посегна на млада жена заради засичане на автомобилите им пред магазин в столицата. Това съобщи БГНЕС и уточни, че инцидентът е станал в късния сле...
Сливен. Пиян удари юмрук на полицай. Сагата се разигра в сливенското село Сотиря. 23-годишен мъж нанесъл удара в лицето на униформения. Веднага след т...
Сливен. Пиян жител на сливенското село Сотиря удари юмрук на полицай. 23-годишният мъж нанесъл удара в лицето на униформения, съобщиха от полицията в...