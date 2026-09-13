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Пиян удари с юмрук полицай

Пиян удари с юмрук полицай

Сливен. Пиян жител на сливенското село Сотиря удари юмрук на полицай. 23-годишният мъж нанесъл удара в лицето на униформения, съобщиха от полицията в...

24 октомври | 11:23
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