Всичко за Юлияна Дончева

Следете всички новини, анализи и коментари за Юлияна Дончева. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

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Юлияна роди Стъки на Стъки

Юлияна роди Стъки на Стъки

Юлияна роди Стъки на Стъки днес сутринта. Синчето на 49-годишната тв водеща и Станислав Недков се появи на бял свят със секцио под грижите на д-р Рум...

30 юли | 21:20
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Какво ново при звездите

Какво ново при звездите

Юлияна Дончева ражда до дни Юлияна Дончева ще направи любимия си Стъки щастлив баща след броени дни.Брюнетката признава, че не е претенциозна относно...

11 юли | 20:30
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Гъмзата с втори син

Гъмзата с втори син

София. Йордан Йончев-Гъмзата стана татко за втори път. Съпругата на тромпетиста от "Шоуто на Слави" - балерината от "Магаданс" Юлия Нейкова, го е дари...

11 февруари | 23:55
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