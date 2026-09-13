Юлияна Дончева разказа най-голямото си разочарование
Когато не влизаш в сметките, политиката бързо те изхвърля
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Когато не влизаш в сметките, политиката бързо те изхвърля
Какво е трябвало да променя при влизането в политиката
Водещата на "Извън играта" влезе в битката за кандидат-депутат
Юлиана с любимия Стъки, който е особено грижовен към синчето си Станислав
Юлияна роди Стъки на Стъки днес сутринта. Синчето на 49-годишната тв водеща и Станислав Недков се появи на бял свят със секцио под грижите на д-р Рум...
Юлияна Дончева ражда до дни Юлияна Дончева ще направи любимия си Стъки щастлив баща след броени дни.Брюнетката признава, че не е претенциозна относно...
София. Йордан Йончев-Гъмзата стана татко за втори път. Съпругата на тромпетиста от "Шоуто на Слави" - балерината от "Магаданс" Юлия Нейкова, го е дари...
"Силният мъж се нуждае от силна жена", твърди водещата по ТВ7