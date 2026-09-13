Атанас Стоянов: да покажем богатството на Югозападна България
Той изрази готовност за съвместна работа
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Той изрази готовност за съвместна работа
На терен там ще работят пожарникари от Швеция, както и нашите хеликоптери
В Малешевската планина се разгоряха нови огнища
Пожарът е на голям фронт, движи се в посока землището на село Цапарево към село Микрево
Данни в последния работен ден преди почивните дни
Земетресение с магнитуд 2,8 по Рихтер е регистрирано тази нощ в Югозападна България. Трусът е станал 31 минути след полунощ, показва информация на Ев...
Да се въведат „социални клаузи" в Закона за обществените поръчки Благоевград. Представители на местната власт, на областните администрации и на социа...
Благоевград. Вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Йордан Христосков ще посети областите Благоевград, Кюстендил и Перник утре. Той щ...