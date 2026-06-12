Възобновяват строителството на яз. "Пловдивци" до Рудозем
Смолян. С полагане на капсула на времето с послание към бъдещите поколения министърът на регионалното развитие Лиляна Павлова възобнови строителството...
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Смолян. С полагане на капсула на времето с послание към бъдещите поколения министърът на регионалното развитие Лиляна Павлова възобнови строителството...