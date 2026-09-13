Робиня на ИД: Цитирах Корана, докато ме изнасилваха
За ежедневно изнасилване, побой и зверства разказа 17-годишна тийнейджърка от иракското малцинство язиди, която е попаднала в лапите на джихаистите от...
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За ежедневно изнасилване, побой и зверства разказа 17-годишна тийнейджърка от иракското малцинство язиди, която е попаднала в лапите на джихаистите от...
Бежанците от ИД се спасяват от нечувани зверства
„Ислямска държава" освободи 350
Мосул. С две вълни въздушни удари над "Ислямска държава" вчера американските ВВС помогнаха на кюрдските бойни части да си върнат контрола над стратеги...
Германският външен министър Франк-Валтер Щайнмайер посети Ирак и се срещна с представители на малцинството язиди
Багдад. Американски изтребители нанесоха нова серия въздушни удари по позиции на джихадистката групировка "Ислямска държава" в Северен Ирак, съобщиха...