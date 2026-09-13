Работниците в "Язаки"-Ямбол стачкуват, в Сливен - не
Част от работниците в ямболския завод на фирма "Язаки България" започнаха стачка. "Ефективните ни действия стартираха от 6 часа сутринта на 4 март. С...
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Част от работниците в ямболския завод на фирма "Язаки България" започнаха стачка. "Ефективните ни действия стартираха от 6 часа сутринта на 4 март. С...
Сливен. "До края на 2014 година ще отворим нови 200 работни места в Сливен". Това обяви пред журналисти производственият мениджър на фирма "Язаки" в г...
400 души работят в завода на "Язаки" в Сливен
Сливен. 400 души от Сливен са наети на работа в новия завод на японската фирма "Язаки", съобщи производственият мениджър Цветан Димитров. Заводът е в...