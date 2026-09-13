Всичко за Ястребово Око

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Последни новини Спорт
Ястребово око заради Миланов

Ястребово око заради Миланов

Един наръган с нож след "Рома" - ЦСКА УЕФА съвсем скоро може да вкара технологията с видеоповторенията и в Шампионската лига. Причина за това е бълга...

18 септември | 20:10
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ФИФА одобри "ястребовото око"

ФИФА одобри "ястребовото око"

ФИФА одобри въвеждането на видео повторения на спорни моменти във футболните мачове. Шефът на Световната футболна асоциация Сеп Блатер заяви, че трень...

08 септември | 20:20
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