Серия А въвежда "ястребовото око" през следващия сезон
Рим. Системата "ястребово око" ще бъде въведена в италианския футболен елит от следващия сезон. Това съобщи президентът на местната футболна федерация...
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Рим. Системата "ястребово око" ще бъде въведена в италианския футболен елит от следващия сезон. Това съобщи президентът на местната футболна федерация...
Един наръган с нож след "Рома" - ЦСКА УЕФА съвсем скоро може да вкара технологията с видеоповторенията и в Шампионската лига. Причина за това е бълга...
ФИФА одобри въвеждането на видео повторения на спорни моменти във футболните мачове. Шефът на Световната футболна асоциация Сеп Блатер заяви, че трень...
Лондон. Висшата лига прие да въведе "Ястребово око" от следващия сезон, информира BBC Sport. Системата ще следи за движението на топката около голлини...