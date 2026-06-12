Пребиха бивш финансов министър. Причината
Носът на Янис Варуфакис е счупен
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Носът на Янис Варуфакис е счупен
Бившият финансов министър на Гърция Янис Варуфакис бе назначен за консултант на опозиционната Лейбъристка партия във Великобритания. Това съобщи лидер...
Бившият соцдепутат Страхил Ангелов иска да си сътрудничи с ексфинансовия министър на Гърция Янис Варуфакис. "Винаги съм готов да му стана сподвижник,...
Три месеца след като подаде оставка бившият финансов министър на Гърция Янис Варуфакис се завръща, без до момента да е ясно точно с какво, предава grr...
"Уикилийкс" предлага награда от 100 000 евро на всеки, който предостави оригиналния текст от Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции...
Няма доказателства за хакерска атака на данъчните регистри. Това обяви гръцката полиция, с което категорично отхвърли твърденията на бившия финансов м...
Бившият гръцки министър на финансите Янис Варуфакис е подготвял подробен план за въвеждане на паралелна платежна система, ако Европейската централна б...
Германия желае Гърция да бъде извадена от валутния съюз, за да сплаши Франция и да я накара "да приеме нейния модел на дисциплинарна еврозона". Това о...
Уникален анализ на лудостта, обхванала гръцките и чужди медии, заради бившия финансов министър Янис Варуфакис и съпругата му Данаи Страту, публикува с...
Янис Варуфакис, който вчера подаде оставка от поста министър на финансите беше забелязан в заведение в центъра на Атина да се забавлява в компанията н...
Неговото име е новият синоним на революцията. Така започва материалът на колегите от grreporter.info. Той обиколи целия свят, обявявайки революция, бо...
Заместник-министърът на външните работи на Гърция Евклид Цакалотос е основният кандидат за поста финансов министър на страната, съобщава Ройтерс, позо...
Подалият оставка гръцки финансов министър Янис Варуфакис публикува на личната си страница позицията си след референдума, на който гърците гласуваха уб...
Гръцкият финансов министър Янис Варуфакис подаде оставка. като причина за решението си, той посочва, че някои европейски лидери предпочитат да продълж...
"Референдумът дава на гърците възможността да кажат мнението си за "ултиматума" за икономии, поставен им от другите страни в 19-членната еврозона". Tо...
Финансовият министър на Гърция Янис Варуфакис заяви, че правителството може да подаде оставка, ако на референдума в неделя по-голяма част от избирател...
Гърция няма да плати вноската към Международния валутен фонд (МВФ), която трябваше да внесе до днес. Това съобщи финансовият министър на страната Янис...
Гръцкият министър-председател Алексис Ципрас заяви, че не може да става и дума за референдум в страната относно кредитната програма. По думите на прав...
Дори самият финансов министър на Гърция не вярва, че германските данъкоплатци някога ще видят парите си. "Германците ни отпуснаха много пари, но те са...
Гръцкият финансов министър Янис Варуфакис призова германския канцлер Ангела Меркел за "слово на надеждата" като това, което Германия получава в края н...