Всичко за Янис Варуфакис

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Жената зад Янис Варуфакис

Жената зад Янис Варуфакис

Уникален анализ на лудостта, обхванала гръцките и чужди медии, заради бившия финансов министър Янис Варуфакис и съпругата му Данаи Страту, публикува с...

07 юли | 17:08
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Варуфакис подаде оставка

Варуфакис подаде оставка

Гръцкият финансов министър Янис Варуфакис подаде оставка. като причина за решението си, той посочва, че някои европейски лидери предпочитат да продълж...

06 юли | 7:59
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