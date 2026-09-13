Любимец от "Фермата" обяви най-радостната новина
Кой чака бебе
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Кой чака бебе
Пчеларят от Козлец се похвали с голяма радост
Мегазвездата и екипът му направиха най-вълнуващия концерт на годината Яни, когото гледаме от години по клипове и тв представления из цял свят, направ...
"Много съм чувал за България, тъй като съм израснал в Гърция, но никога не съм бил у вас", сподели Яни преди концерта си в НДК. Световноизвестният муз...
София. Концертът на магьосника Яни, покорил сърцата на милиони фенове по цял свят, е днес в зала 1 на НДК по покана на "Болкан ентертейнмънт къмпани"....
В Америка говоря на гръцки само със сестра ми, казва виртуозът Яни е роден през 1954 г. в Каламата, Гърция, с името Яннис Хрисомалис. Той е от най-го...
Виртуозът каца в събота, води 35 музиканти от 11 страни Яни пристига за шоуто си у нас на 2 юни в зала 1 на НДК с 45 музиканти от 11 различни държави...
Композиторът от Гърция, очаровал с музиката си Тадж Махал и Забранения град, най-после идва и у нас