Всичко за Яни

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Яни покори Софи

Яни покори Софи

Мегазвездата и екипът му направиха най-вълнуващия концерт на годината Яни, когото гледаме от години по клипове и тв представления из цял свят, направ...

03 юни | 18:15
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Яни: Тук съм като у дома

Яни: Тук съм като у дома

"Много съм чувал за България, тъй като съм израснал в Гърция, но никога не съм бил у вас", сподели Яни преди концерта си в НДК. Световноизвестният муз...

02 юни | 21:00
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