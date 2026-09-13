Янев иска дебат с Кунева, БСП и ГЕРБ
София. „Остават по-малко от 10 дни до края на кампанията, а опонентите ни в 23 изборен район София са се покрили в луксозните кабинети и се страхуват...
Следете всички новини, анализи и коментари за Яне Янев. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
София. „Остават по-малко от 10 дни до края на кампанията, а опонентите ни в 23 изборен район София са се покрили в луксозните кабинети и се страхуват...
Открито писмо до главния прокурор Сотир Цацаров изпрати лидерът на РЗС Яне Янев. В него той се възмущава, че вече два месеца няма отговор на подаден...
Лидерът обяви, че един ден партията ще има президент и премиер
София. Георги Първанов, президент на България от 2002 до 2012, заяви , че ще съди лидера на РЗС Яне Янев. В ефира на Нова телевизия Янев обяви, че П...
София. "Документите, които се разпространяват срещу Станимир Флоров, не са автентични документи, който са сега от периода, в които той е директор", з...
Сливен. Той ще бъде едно от запомнящите се лица в новия парламент. Само на 32 години Живко Темелков, организационен секретар на РЗС, има завидна полит...
Пловдив. "Ще сме четвърти по брой мандати в парламента", обяви по време на откриването на предизборната кампания на РЗС в Пловдив лидерът Яне Янев. По...