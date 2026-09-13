Янаки Ганчев обяви партия на „истинските протестиращи"
София. Един от активните участници във февруарските протести Янаки Ганчев създаде Народна партия, съобщи БНТ. На учредителното събрание той беше избра...
Следете всички новини, анализи и коментари за Янаки Ганчев. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
София. Един от активните участници във февруарските протести Янаки Ганчев създаде Народна партия, съобщи БНТ. На учредителното събрание той беше избра...
Янаки Ганчев твърди, че това ще е "интернет партия от нов тип"
София. Самообявилият се за лидер на протестиращите от Орлов мост Янаки Ганчев и бившият вокал на „Хиподил" Светльо Витков влязоха в остър спор в ефира...