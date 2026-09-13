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То пази тишината и тайните на Родопите
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То пази тишината и тайните на Родопите
Над 40 000 туристи годишно посещават перлата на Родопите
Двойките, женени в Ягодинската пещера, не се разделят Младите избират венчавки и на остров, крепост или кораб Представете си тайнствено и романтично...
Костница на загиналите родопчани по-време на турското поробване ще бъде изградена в Ягодинска пещера. Идеята е в самото начало на пещерата да се напра...