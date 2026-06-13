Вицепрезидентът: Дело на Светите братя Кирил и Методий е неразрушимото ядро на общата история между България и Полша
В българските земи се създаде славянската цивилизация в християнска Европа, подчерта пред студенти Илияна Йотова
Следете всички новини, анализи и коментари за Ягелонския университет. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
В българските земи се създаде славянската цивилизация в християнска Европа, подчерта пред студенти Илияна Йотова