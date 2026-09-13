Нов ядрено-магнитен резонанс заработи във ВМА
Нова система за образна диагностика с ядрено-магнитен резонанс беше официално открита във ВМА
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Нова система за образна диагностика с ядрено-магнитен резонанс беше официално открита във ВМА
Сканирането на тялото е безопасно за любителите на тату
Сливен. В сливенската областна болница - МБАЛ "Д-р Иван Селимински" от днес има ядрено-магнитен резонанс, съобщи БТА. Уредът бе внесен в лечебното за...