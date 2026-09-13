Шефът на световния туризъм посети българския щанд в Лондон
Лондон. Генералният секретар на Световната организация по туризъм (СОТ) към ООН Талеб Рифай посети българския щанд по време на туристическото изложени...
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Лондон. Генералният секретар на Световната организация по туризъм (СОТ) към ООН Талеб Рифай посети българския щанд по време на туристическото изложени...
Лицето на CNN и говорител на Световния икономически форум в Давос Ричард Куест и шефове на международната медия бяха на специална визита и разговори с...
Сандански. Представители на общините Сандански, Петрич и Струмяни участваха в Международното туристическо изложение WORLD TRAVEL MARKET в Лондон от 4...