Пенсионер се лиши от хляба заради "Левски"
Възрастен привърженик разчувства "сините" с дарение. Пенсионерът извадил 10 лв. и обявил, че повече не може да си позволи. Знаел, че срещу тях няма да...
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Възрастен привърженик разчувства "сините" с дарение. Пенсионерът извадил 10 лв. и обявил, че повече не може да си позволи. Знаел, че срещу тях няма да...