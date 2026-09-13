Най-старият мъж на света разкри тайната си
Роден в годината на потъването на Титаник
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Роден в годината на потъването на Титаник
Има ли тайна на дълголетието
Все още на свобода
Тялото е намерено до с. Борино
Засегнати са фасадите на горните етажи, наводнен е и апартаментът на долния етаж, заради голямото количество вода, използвано за потушаване на огъня.
Шумен. Мъж на 78-години от Шумен е прострелял 10-годишно момче, зашото вдигало шум. Мъжът стелял на посоки срещу деца, които играели с топка на улица...
Кърджали. 71-годишен загинал в кладенец в двора на къщата си в село Божурци. Няма данни за насилствена смърт, съобщиха от областната дирекция на МВР в...