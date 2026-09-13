Би всички рекорди! Мъж прекрачи Босфора по въже
Дължината му е 1074 метра
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Дължината му е 1074 метра
Младо момиче е открито мъртво в двора на бивша фирма в Кърджали
това са официалните документи и заключение на местните власти
Камата използва за сравнение комично клипче от1995 година,
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