Радев и Китарович искат въздушна линия от Китай
Президентите на България и Хърватия пратиха послание до китайския лидер Си Цзинпин
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Президентите на България и Хърватия пратиха послание до китайския лидер Си Цзинпин
Пловдив. От летище Пловдив тръгва редовна въздушна линия до Франкфурт. От 1 април полетите ще бъдат изпълнявани два пъти седмично и ще са до летище Ха...
София. Директна въздушна линия София-Белград ще бъде пусната през април следващата година. Това обяви сръбският премиер Ивица Дачич след срещата си с...