Обучението във ВВМУ – успешен старт за професионална реализация
ВВМУ развива активно партньорства с водещи технологични и ИКТ компании
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ВВМУ развива активно партньорства с водещи технологични и ИКТ компании
То е за развитието на образованието, науката и медицината в България
НАСА оцени виско идеи за „колонизииране“ на Луната на студенти от Варненското военно-морско училище „Н.Вапцаров“, които участват в образователна про...
Те са предназначени за проучване на обратната страна на Луната и на Марс
Варна. "Ще съкращаваме основно административни дейности, като командировки, които не засягат мисии и учения". Това обяви служебният министър на отбран...