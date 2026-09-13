Голямата рокада! Кой е Даниел Митов, новият МВР-шеф
В момента той е зам.-председател на ГЕРБ
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В момента той е зам.-председател на ГЕРБ
Илков съобщи, че е разговарял с австрийския си колега, но засега няма категорична позиция от Виена
Оптимист съм от срещите, които проведох днес, обясни Кали Стоянов
Вътрешният нарече американецът "корумпиран тип" и си тръгна
София. „Имаме висок политически ангажимент за провеждане на съдебната реформа и ще търсим максимално широко политическо съгласие за нея, за да може в...
София. "Няма да позволя да се ползва МВР нито за някакъв политически реваншизъм, нито пък за партийно-пропагандни цели", заяви министърът на вътрешнит...
София. ГЕРБ ще иска дебат за бежанците в парламента. Това обясни бившият вицепремиер и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов в предаването "В...