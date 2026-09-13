При избори днес. Сериозна рокада на върха
Какви са електоралните нагласи към момента
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Какви са електоралните нагласи към момента
Ситуацията може да стигне до криза на демокрацията, каза политологът
Очаквайте развръзката на интригата
Атлетата ни изостана само на 4 см от победителката
"Черно-белите" биха вкъщи Ботев (Вр) с 2:0
Българският шахматист Веселин Топалов се изкачи до второто място в световната класация на Международната федерация по шахмат (ФИДЕ) за месец юли. През...
Кирил Николов- Дизела се класира втори в дисциплината най-бързо изкачване на Айфеловата кула, съобщи БНТ. И уточни, че 40 елитни атлети и 20 любители...
"Лацио" и "Фиорентина" завършиха при резултат 0: 0
Правец. С неочакван финал завърши европейската шампиона за 2006 година Ваня Стамболова на Държавното първенство по лека атлетика в Правец. Тя взе втор...
Ивет Лалова зае второ място в спринта на 100 метра на турнира по лека атлетика в град Каляри, Италия. Лалова финишира за 11.31 секунди. Първо място з...