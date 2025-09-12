При избори днес. Сериозна рокада на върха

Най-новото социологическо проучване на "Галъп" сочи рокади в електоралните нагласи - според него ДПС-НОВО НАЧАЛО изпреварва ПП-ДБ и "Възраждане" и вече се бори за второто място.

В същото време бе внесен поредният - пети вот на недоверие към правителството на Росен Желязков. Зад него с подписите си стоят депутатите от ПП-ДБ, МЕЧ и АПС.

"Това е малко като в детската градина - кой пръв ще спечели любовта на госпожата. Когато има сериозен вот на недоверие, трябва да има дебат, да има подготвеност, поне на партията, която внася този вот, за да стане истински дебат. Тази несериозност рефлектира върху самите политически формации, които правят тези заявки, обществото вижда това и не е възхитено от тези процедури", каза изпълнителният директор на социологическата агенция "Галъп" Петко Петков пред "България он еър".

Историкът и експерт по изборни системи доц. д-р Светослав Живков е на мнение, че отдавна се е загубило значението на вота на недоверие.



"Вотът на недоверие невинаги цели сваляне на правителството, понякога става дума и за състезание вътре в опозиционния лагер. Неслучайно колеги говорят за опозиции, а не за опозиция. Това го определям като латиноамериканска сапунка - нашата политика се латиноамериканизира все повече.

Единственото хубаво, което аз виждам, е изолацията, в която е напът да отиде "Възраждане". Едно правителство претендира да е евроатлантическо и ни вкарва в Еврозоната, един министър отива на посещение в една тоталитарна страна и се среща с най-големите символи на диктатурата, в една нормална страна това би довело до оставка на дадения министър", допълни доц. д-р Живков.

Той припомни, че от ПП-ДБ заявиха, че няма да се качат на "руското влакче": "Но те инициират, имат една обща акция с формации, които са с доста спорно реноме. Основната тема на този вот е завладяната държава".

По думите на Петко Петков от "Галъп" при евентуални избори днес ГЕРБ ще запази първото си място, а от ДПС-НОВО НАЧАЛО ще са втори.



"На следващо място, зависи от конфликтите и конюнктурата, ще бъде или "Възраждане", или ПП-ДБ, които е възможно да са с по-малко депутати. АПС няма да влезе, те са в доста трудна ситуация. "Величие" също са под въпрос, защото не знаем тяхното сектантство в каква насока ще избие.

БСП ще влязат, и то може би с малко по-добър резултат, ИТН също ще влязат. Винаги съществуват и други фактори, като президента Румен Радев, но и там неговата електорална тежест е надценена. Ако той влезе, ще е с доста малки проценти", анализира изпълнителният директор на "Галъп".

