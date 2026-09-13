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Вталяване по време на пир

Вталяване по време на пир

Празниците продължават най-вече с ядене и пиене. Повече от месец социалното общуване на българина избуява най-често около трапезите, стартирали с Нику...

09 януари | 22:05
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