Как се вталява Ариана Гранде
Закусва със зелени смутита, не посяга към захар
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Закусва със зелени смутита, не посяга към захар
Задължително: три километра на ден и осем часа сън
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