Маравиля и Билалов във война под един покрив
Това, което със сигурност се знае за седмия епизод на "Връзки", е, че Лилия Маравиля и Михаил Билалов като Мика и Тони няма да спрат да се карат. Двам...
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Това, което със сигурност се знае за седмия епизод на "Връзки", е, че Лилия Маравиля и Михаил Билалов като Мика и Тони няма да спрат да се карат. Двам...
"Връзки"-те в едноименния сериал по "Фокс Лайф" стават все по-заплетени и интригуващи. В четвъртия епизод от българската комедийно-драматична поредица...
Секс, изневяра, компромиси, отчуждение, преоткриване и непрекъснато търсене на идеалния партньор. Всички тези сюжетни линии ще се заплетат във втория...
Няма екшън, има играчка-плачка, казват звездите за втория сезон на сериала "Който иска да има семеен мир, да се готви за предбракоразводна война" е н...
Михаил Билалов, който напоследък изглежда все по-втален и все по-секси, не спира да се грижи за себе си. Известният актьор през есента трябва да започ...
Билалов и Маравиля в горещото брачно ложе
Премиерът Бойко Борисов е изкарал рождения си ден в компанията на дъщеря си Венета в спокойна атмосфера. "Бях много уморен от двудневните срещи в Бак...
Какво е общото между "G-точката" и бизнеса на Ясмина и защо Александър Панов смята, че по този начин тя се излага. Това ще разберат зрителите на bTV о...
"Връзки" по bTV се превърна в хит сред младите от самия си старт. 46,5% от зрителите на възраст 18-34 са се забавлявали с началото на семейната истори...