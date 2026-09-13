9000 души връщат пари на НОИ
Представили са фалшиви болнични и са получили неправомерни парични обезщетения
Следете всички новини, анализи и коментари за Връщат Пари. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Представили са фалшиви болнични и са получили неправомерни парични обезщетения
Вече не могат да използват титлите "кралски височества"
Ще има отделни конкурси за млади учени Научни проекти, които получат оценка "незадоволителен" на междинния етап от изпълнението си, може да връщат по...