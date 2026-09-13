Хр.Иванов нокаутира избирателите. Къде се връщаме
Предложението му как да се излезе от ситуацията
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Предложението му как да се излезе от ситуацията
Защо е това надменно отношение от хора, които дори по физическо не са се събличали да играят, пита премиерът в оставка
Хората с прекъснати здравноосигурителни права имат 10 дни, за да ги възстановят двойно по-евтино. До 23 декември те могат да си платят вноските за пос...
Връщаме часовника с 1 час назад в 4 часа сутринта в неделя. По този начин се връща обратно астрономическото часово време. Стрелките на часовниците тря...