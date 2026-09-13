Нови изисквания за колите. Неприятна изненада за ЧНГ
Европа затяга регулациите
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Европа затяга регулациите
Нови идеи от транспортния министър
Компромисен проектозакон се обсъжда от страните членки
Новите леки автомобили след 2030 г. трябва да отделят 55% по-малко замърсители в сравнение с нивата от 2021 г
Вече е започнала работата за предоговаряне на Плана за възстановяване и устойчивост
Благодарение на тях се намаляват значително вредните емисии и се наблюдава подобряване на качеството на въздуха
Мярката е спестила близо 1000 тона вредни въглеродни емисии на атмосферата за една година
До края на месеца 8-километровият участък от “Красно село“ до “Вл. Вазов“ ще бъде на разположение на гражданите
За някои островни нации и крайбрежни градове настоящата тенденция означава почти сигурно търсене на нов дом
Спрямо миналата година покачването е с 2,7%
Сривът на автомобилния пазар, който започна преди два месеца в Европа, стигна и България
Появиха се първи категорични доказателства за намаляването на озоновата дупка над Антарктика. Според учените през септември 2015 г. тя е била с около...
Автомобилният производителят „Мицубиши Моторс" призна, че в продължение на 25 години от 1991 г. фалшифицира тестовете за разход на гориво при произвед...
Тунелът под НДК вече има нова вентилационна система. По този начин ще се намалят вредните емисии в транспортното съоръжение. Това съобщиха от Столична...
От 4:30 часа на 3 април 2016 г. (неделя) спирката на тролейбусни линии 1, 2, 5, 8 и 9 в тунела на НДК временно се закрива. Това съобщиха от Столичната...
Немският гигант Volkswagen ще плати всички допълнителни данъци, наложени на клиентите, които притежават засегнат от скандала с манипулираните данни ав...
"Фолксваген" ще изтегли от пазара автомобилите си с дизелови двигатели, които са оборудвани със софтуера за манипулиране на тестовете за емисиите вред...
Компанията „Ауди", част от гиганта "Фолксваген", заяви, че 2,1 милиона от техните автомобили в света са оборудвани със софтуера, който позволява на „Ф...
За финансовите пазари няма почивка. Късата работна седмица у нас се оказа фатална за автомобилната индустрия и особено за германския концерн "Фолксваг...
Канбера. Австралийският сенат отмени таксата, която предприятията в страната плащат за емисии на въглероден диоксид. Решението беше поискано от премие...