Всичко за Враня

Следете всички новини, анализи и коментари за Враня. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Култура Общество Моят град
Спипаха канабис у варненец

Спипаха канабис у варненец

Враня. Варненец бе заловен с марихуана в санданското село Враня. 39-годишният С.К. си напазарувал трева в региона, но бил спрян за проверка в селището...

12 февруари | 13:04
0 коментара
7408