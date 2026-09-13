Най-важна задача за министър Милошев е стратегията за развитието на българската култура
7 години такава няма, казва той
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7 години такава няма, казва той
Всеки следващ трус е бил по-близко до границата ни
Ще реновира античната си крепост и театъра, ще оборудва с нова апаратура болницата си заедно с Пирот, Враня и Ниш В сряда кметът на Монтана Златко Жи...
Стотици нови декари ще пустеят заради липса на пазар и ниски цени Десетки лозари в санданските села се отказват да обработват лозята си тази година....
Враня. Варненец бе заловен с марихуана в санданското село Враня. 39-годишният С.К. си напазарувал трева в региона, но бил спрян за проверка в селището...
Враня. Стотици лозари в санданското село Враня и съседните селища правят бартер на произведеното от тях вино с други хранителни продукти. Най-често ра...
Благоевград. Кметът гигант на санданското село Враня Валери Попов осигури въоръжена охрана на лозята. Патрулите ще пазят над 3000 декара лозови масиви...