Отиде си Слави Славчев - Бункера
Погребението ще се състои на 02.01.2026 г
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Погребението ще се състои на 02.01.2026 г
Лек автомобил с врачанска регистрация е катастрофирал на международния път Е-79 в участъка между Враца и Мездра. Возилото е с потрошено, а шофьорът е...
Врачанин е скочил от покрива на блок край болницата и е загинал на място, съобщиха от полицията във Враца. Жена подаде сигнала за самоубийството на вл...
Враца. Врачанин отнесе 10 месеца решетки и 12 бона глоба за купуване на гласове. Решението е на Окръжния съд, който увеличи с четири месеца наказаниет...
Цветана го пазела със светена вода от други жени, но му отмъкнала хилядарките