Ужас в Овча купел! Въоръжени вършат зулуми посред нощ
Маскираните не са успели да разбият вратите долу
Следете всички новини, анализи и коментари за Въоръжени. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Маскираните не са успели да разбият вратите долу
Офис на фирма близо до Централните гробища е бил обран
Нападателите са задигнали касата на заведението
Двамата мъже били на екскурзия с джипове, когато били нападнати от въоръжени лица в Мексико
Полицията в София издирва извършителите
27-годишният Редуан Фаид трябвало да се яви във френския съд днес, през юли 2018 успял да "духне" с хеликоптер, но го хванали
Въоръжени нападнаха болница в Скопие. Трима души са ранени. Инцидентът станал в понеделник сутрин, пише БГНЕС. Лекар по коремна хирургия е сред постр...
Гент. Въоръжени за нахлули в апартамент в белгийския град Гент и по първоначална информация са взели един човек за заложник, предаде Би Би Си. Полици...
Плевен. По-рано днес беше съобщено за въоръжен грабеж на микробус до плевенското село Драгаш войвода през нощта срещу петък. Оказва се, че шофьорът на...
Никопол. Група въоръжени са нападнали микробус край никополското село Драгаш войвода. Минути преди полунощ две леки коли са препречили пътя на микробу...
София. Маскирани и въоръжени мъже са нахлули през нощта в автосервиз на „Околовръстно шосе" в квартал „Павлово". По непотвърдена информация нападатели...
Бенгази. Въоръжени са застреляли американски учител по химия в международно училище в либийския град Бенгази, предаде Ройтерс. „Учителят провеждаше с...