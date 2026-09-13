Volvo се отказа от милиарди, за да спаси милиони. Историята на една катарама, променила света
На 10 юли 1962 г. едно просто изобретение получава американски патент, а решението на Volvo да го сподели безплатно променя завинаги безопасността на...
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На 10 юли 1962 г. едно просто изобретение получава американски патент, а решението на Volvo да го сподели безплатно променя завинаги безопасността на...
Обявиха, кога е възможно отново да възобновят работата си
Каква е причината
Прототипът Volvo Concept Estate, който бе показан за първи път на салона в Женева, ще се превърне в сериен модел, твърдят немските медии. Новото комби...
Шведите от Волво слагат край на досадното вечно коригиране на седалка, огледала и прочие в семейния автомобил. От компанията са разработили система, р...
Рекламата на Volvo, в която Жан-Клод Ван Дам прави шпагат между два камиона, събра 45 млн. гледания в канала за видеосподеляне YouTube само за дни....