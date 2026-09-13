Волейболистките ни с първа победа в олимпийската квалификация
Нашите момичета победиха Азербайджан с 3:1 гейма
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Нашите момичета победиха Азербайджан с 3:1 гейма
Бурса. Женският национален отбор на България по болейбол победи Унгария с 3:0 (21:10, 21:16, 21:17) във втория кръг, от първия турнир на предварителна...
Волейболните ни националки стъпиха накриво в първия мач от Европейската лига. Нашите паднаха от Румъния след петгеймова битка с 2:3 в зала "Дженгиз Гь...