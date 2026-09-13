Войводи вдигат паметник на герои от Македония и Тракия
До края на годината в София ще бъде издигнат паметник на българските национални герои от Македония, Беломорска Тракия и Одринско. Очаква се монументът...
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До края на годината в София ще бъде издигнат паметник на българските национални герои от Македония, Беломорска Тракия и Одринско. Очаква се монументът...
- Г-жа Шопова, разкажете за сдружение "Пазители на българщината", в което вие сте една от воеводите учредители?- Официално сдружението бе учредено на...
Стара Загора. Историческа карта на България с нейното величие във времето и знакови владетели ще бъдат подарени на старозагорските училище за Деня на...
Постигнахме евродепутатско място, но за ръководството ни това няма значение, казват войводите Войводите в Ботевград напускат ВМРО и преминават към Бъ...
Стара Загора. Подкрепяме напълно предложението на националното ръководство на ВМРО-ВНД за създаването на общ патриотичен фронт с Националния фронт за...
Пазарджик. ВМРО-Възраждане отново се вдига на мирен протест заради делото срещу 13-те имами. Митингът-шествие е насрочен за 8,30 часа сутринта в сряда...